Yeni Şafak: ситуация в Красном море привела к росту издержек для Европы

В Европе наблюдается резкий рост издержек из-за того, что международные транспортные компании меняют маршруты поставок энергоресурсов с Ближнего Востока из-за конфликта в Газе и ситуации в Красном море, пишет турецкая газета Yeni Şafak.
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