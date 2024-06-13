Журналиста США Эвана Гершковича ждет суд. Что сказал Путин?

Американский журналист Эван Гершкович, который более года находится в тюрьме в России по обвинению в шпионаже, предстанет перед судом в уральском городе Екатеринбурге, где он содержался под стражей, сообщили власти.
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