❗️ Прокуратура контролирует ликвидацию пожара в офисном здании в Алуште Напомним, горит кровля трёхэтажного офисного здания на улице Хромых.
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❗️ Прокуратура контролирует ликвидацию пожара в офисном здании в Алуште Напомним, горит кровля трёхэтажного офисного здания на улице Хромых.