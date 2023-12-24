В Питере убрали «скользкую» аббревиатуру из названия одного из самых известных НИИ в России

В Санкт-Петербурге Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, более известный по своей аббревиатуре ВСЕГЕИ, сменил логотип сайта на Институт Карпинского.
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