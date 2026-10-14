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Мантуров проверил сборку МС-21 для «Аэрофлота» в Иркутске

Мантуров проверил сборку МС-21 для «Аэрофлота» в Иркутске

Иркутский авиационный завод (ИАЗ, филиал ПАО «Яковлев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха) готовит первые 18 серийных МС-21 к передаче авиакомпании «Аэрофлот» в 2027–2028 годах.

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