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Новости Тамбова

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"Ивановка" приглашает тамбовчан на два субботних концерта

"Ивановка" приглашает тамбовчан на два субботних концерта

1 августа в музее-заповеднике С.В. Рахманинова "Ивановка" состоятся сразу два концерта. В программе благотворительного концерта Творческой бригады 76 Дома офицеров города Воронежа "Побеждаем Vместе" прозвучат песни военных лет, патриотические произведения и авторские сочинения.

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