Китай осуждает теракт в Пакистане и требует тщательного расследования

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Китай решительно осуждает террористический акт, касающийся гидроэнергетического проекта Дасу в Пакистане, и требует от Пакистана как можно скорее провести тщательное расследование этого инцидента, заявил в среду официальный представитель МИД КНР.