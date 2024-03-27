Китай осуждает теракт в Пакистане и требует тщательного расследования

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Китай решительно осуждает террористический акт, касающийся гидроэнергетического проекта Дасу в Пакистане, и требует от Пакистана как можно скорее провести тщательное расследование этого инцидента, заявил в среду официальный представитель МИД КНР.
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