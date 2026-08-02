Женские страсти
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Женские страсти

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Не создавай себе кумира — вступи в его фан-клуб!

Не создавай себе кумира — вступи в его фан-клуб!

Вы настолько большой поклонник своего любимого артиста и готовы колесить за ним по городам и весям? Финалист курса «Как писать нон-фикшн» школы литературных практик Band Денис Войной делится опытом участия в фан-клубе своего кумира — музыкального исполнителя Влада Соколовского.

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