Не создавай себе кумира — вступи в его фан-клуб!

Вы настолько большой поклонник своего любимого артиста и готовы колесить за ним по городам и весям? Финалист курса «Как писать нон-фикшн» школы литературных практик Band Денис Войной делится опытом участия в фан-клубе своего кумира — музыкального исполнителя Влада Соколовского.
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