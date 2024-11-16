Речной вокзал Петербурга ждёт масштабная реконструкция к 2028 году

В Санкт-Петербурге готовятся к обновлению Речного вокзала на проспекте Обуховской обороны.Начальник управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Владимир Казанцев на пресс-конференции сообщил, что Смольный уже подписал госконтракт на разработку проекта реконструкции.