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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мората сделал хет-трик в матче с «Жироной». Лишь Беллингем забил больше Альваро в Ла Лиге – 13 голов против 12

Мората сделал хет-трик в матче с «Жироной». Лишь Беллингем забил больше Альваро в Ла Лиге – 13 голов против 12

Нападающий «Атлетико» отличился на 14-й, 44-й и 54-й минутах матча 19-го тура Ла Лиги. Ассистировали ему Антуан Гризманн и Родриго Де Поль (дважды).

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