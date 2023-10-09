Уже крутит роман с молодой: Константин Меладзе после развода с Верой Брежневой начал встречаться с ее коллегой по «ВИА Гре»

На прошлой неделе Вера Брежнева сообщила публике о том, что они развелись с Константином Меладзе. Пара была в браке восемь лет, а встречалась больше десяти, так как их роман начался еще в то время, когда композитор был женат на другой женщине.
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