США не готовы объявить о снятии ограничений на удары Киева вглубь России

Соединенные Штаты пока не готовы объявить об отмене ограничений на осуществление ударов украинских войск американским дальнобойным оружием вглубь российской территории и не желают спекулировать на этой теме, заявил заместитель официального представителя государственного департамента Ведант Патель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии