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США не готовы объявить о снятии ограничений на удары Киева вглубь России

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары Киева вглубь России

Соединенные Штаты пока не готовы объявить об отмене ограничений на осуществление ударов украинских войск американским дальнобойным оружием вглубь российской территории и не желают спекулировать на этой теме, заявил заместитель официального представителя государственного департамента Ведант Патель.

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