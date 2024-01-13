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Парламентская газета

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Вучич: Запад вооружает Косово в нарушение норм международного права

Вучич: Запад вооружает Косово в нарушение норм международного права

Вооружение Косовских сил безопасности (КСБ) США и другими странами Запада осуществляется в нарушение норм международного права в целях устранение любых атрибутов существования Сербии и сербского народа на территории Косова и Метохии.

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