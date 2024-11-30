В России стали официально продавать «клона» Zeekr: цены

В каталоге автодилера «Борисхоф» появились пятидверки Jidu Robocar 01: речь идёт об электрическом кроссовере, который базируется на платформе Geely SEA; за аппаратное и программное обеспечение, а также автопилот отвечал IT-гигант Baidu.
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