В Грузии уже четвертые сутки продолжаются протесты и столкновения митингующих с полицией. Причина — решение правящей «Грузинской мечты» отложить переговоры о членстве в ЕС.
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В Грузии уже четвертые сутки продолжаются протесты и столкновения митингующих с полицией. Причина — решение правящей «Грузинской мечты» отложить переговоры о членстве в ЕС.
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