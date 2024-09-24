Операторы FPV-дронов ликвидировали опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

Это позволило российской пехоте продвинуться дальше Операторы ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ликвидировали опорный пункт украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечив продвижение российской пехоты.
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