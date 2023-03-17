Укро-правдорубы сообщили о потере ВСУшниками еще одного населенного пункта

Зе-команда обещает включить «битву за Зализнянское» в учебники истории бандерштата В последнее время в «незалежной» взошла «звезда» проекта Романа Погорелого и Руслана Микулы, которые, по слухам, имеют высокопоставленных инсайдеров в укро-Генштабе.