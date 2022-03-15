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ЕС выкатил четвертый пакет санкций. Что внутри: — Запрет на сделки с некоторыми государственными предприятиями ,— Запретить на услуги по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам в отношении рейтинговой деятельности любому российскому физическому или юридическому лицу— Запрет на новые инвестиции в российскую энергетику, комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли— Расширить список лиц, связанных с оборонно-промышленной базой России, на которых налагаются более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и товаров и технологий двойного назначения.

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