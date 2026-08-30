Война по всей стране: российские регионы переживают нашествие медведей

У нас глобальное потепление проявляется по-своему: в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока в августе стали фиксировать, что медведи все чаще заходят в города и поселки, потому что в тайге не уродились кедровые орехи из-за аномально жаркого лета.