Война по всей стране: российские регионы переживают нашествие медведей

У нас глобальное потепление проявляется по-своему: в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока в августе стали фиксировать, что медведи все чаще заходят в города и поселки, потому что в тайге не уродились кедровые орехи из-за аномально жаркого лета.
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