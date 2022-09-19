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Главу управляющей компании избирательно наказали // Вместо общего режима за хищения женщина получила условный срок

Главу управляющей компании избирательно наказали // Вместо общего режима за хищения женщина получила условный срок

Тверской районный суд Москвы приговорил к шести годам условного заключения Елену Кислицу — экс-председателя участковой избирательной комиссии Басманного района, являвшуюся одновременно гендиректором ООО «Управляющая компания «Экологический фактор»».

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