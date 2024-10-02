Александр Герман рассказал, как до конца года в Петербурге сократят несанкционированные свалки

Их число планируют снизить до 63 Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, как планируют скоратить число свалок, и сколько их будет к концу года.