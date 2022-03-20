Любимов: ещё четверо рязанских военных героически погибли на спецоперации в Украине

«В борьбе с преступным националистическим режимом героически отдали свои жизни гвардии лейтенант Илья Курбатов, гвардии капитан Эдуард Гельмияров, гвардии старший лейтенант Семён Суховской и полковник Игорь Николаев», — сообщил глава области.