Кучеров – 13-й россиянин в истории, набравший 750+ очков в НХЛ

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Монреалем» (5:3). Теперь на его счету 751 (286+465) очко в 657 играх в регулярном чемпионате НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»
- Эмирджан Гюрлюк: «Интерес от «Ман Сити» реально был, но я выбрал «Оренбург»
Свежие комментарии