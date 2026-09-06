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Курские новости

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Курский бетонный завод с долгами более 1,5 млрд признан банкротом

Курский бетонный завод с долгами более 1,5 млрд признан банкротом

Предприятие Сергея Калуцкого, основанное в 2011 году, задолжало более 1,5 млрд рублей. Суд назначил конкурсным управляющим Владимира Константинова.

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