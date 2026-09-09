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Татар-информ

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Про дебилов и жалость к Британии: главное из разговора Лаврова с Меньшовой

Про дебилов и жалость к Британии: главное из разговора Лаврова с Меньшовой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью интернет-проекту Юлии Меньшовой «Сама Меньшова».

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