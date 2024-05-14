БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    Жаль мальчишку! Но и на ролике для мамы пытается, почему-то, изо всех сил переводить свои мысли на мову! Явно русскоя..."Оно того не стои...
  • Александр Лагуткин
    Согласен, - это издевательство.  Чиновники уже натащили  в страну двадцать миллионов диких басмачей, направо и налево...«В наручники и на...
  • Ирина Черных
    И что?«В наручники и на...

Нормальная ситуация: всё летит к чертям

Нормальная ситуация: всё летит к чертям

Так хотелось не переводить (близко к оригиналу) сленг американских военных, но материал написан для русского издания… Сегодня мне хочется немного отвлечься от темы боев, тактики и стратегии войны и поговорить о мало упоминаемой теме учебы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх