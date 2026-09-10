APS: Алжир разрывает дипломатические отношения с ОАЭ

Алжир решил разорвать дипломатические отношения с ОАЭ, сообщило в четверг госагентство APS. «Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединёнными Арабскими Эмиратами после того, как были исчерпаны все средства для их сохранения», — сообщило агентство со ссылкой на МИД Алжира.