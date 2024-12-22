Казань под атакой: вражеские беспилотники наносят удары по городу Ирэн ОрлонскаяНедавняя атака дронов на столицу Татарстана, Казань, привлекла внимание общественности и СМИ, однако за этим громким событием скрывается одна важная деталь, которая осталась вне поля зрения.
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