Казань под атакой: вражеские беспилотники наносят удары по городу Ирэн ОрлонскаяНедавняя атака дронов на столицу Татарстана, Казань, привлекла внимание общественности и СМИ, однако за этим громким событием скрывается одна важная деталь, которая осталась вне поля зрения.