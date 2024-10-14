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Царьград

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"Плевать на фронт, плевать на потери": "Издевательский удар" по русской армии – "связь обрушена". "ВСУ откупорили шампанское" - военкор

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Военкоры и фронтовики крайне жёстко отреагировали на решение РКН по блокировке сервиса обмена сообщениями, звонков и стриминга Discord.

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Комментарии
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S
Sobering
Телеграм используют даже Одесские партизаны в борьбе с СБУ. Всё знает РКН.
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12 час.
Игорь Васиков
Что за бред? Наши бойцы общаются в американском меседжере и это безопасно... Только враг такое напишет!
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12 час.
S
Sobering
Бреда нет. Телеграм Российский и при помощи него общаются партизаны в Одессе подрывая технику и склады ВСУ и троллят СБУ угрожая ему. Дискорд хоть и амерский, но  использовался всегда геймерами для стрима. Статью внимательно читали или вам ликбез по ай-ти нужно проводить? Вот бредом будет, если Ватсапом и армия и службы и ВПК будут пользоваться и всем тем, что состряпала фирма Мета.
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5 час.

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