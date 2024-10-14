"Плевать на фронт, плевать на потери": "Издевательский удар" по русской армии – "связь обрушена". "ВСУ откупорили шампанское" - военкор

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Sobering

Бреда нет. Телеграм Российский и при помощи него общаются партизаны в Одессе подрывая технику и склады ВСУ и троллят СБУ угрожая ему. Дискорд хоть и амерский, но использовался всегда геймерами для стрима. Статью внимательно читали или вам ликбез по ай-ти нужно проводить? Вот бредом будет, если Ватсапом и армия и службы и ВПК будут пользоваться и всем тем, что состряпала фирма Мета.