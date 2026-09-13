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Морская вода уничтожает прибыль фермеров — исследование из Британии

Морская вода уничтожает прибыль фермеров — исследование из Британии

Новое исследование Университета Линкольна (Великобритания), опубликованное в сентябре 2026 года, впервые взглянуло на проблему засоления сельскохозяйственных почв не с биологической, а с экономической стороны.

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