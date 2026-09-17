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Metro новости

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Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского нелегитимным президентом

Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского нелегитимным президентом

Американский журналист Такер Карлсон дал интервью ИС "Вести", в котором резко раскритиковал западных политиков.

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