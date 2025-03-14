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Forbes: ВСУ бросили лучшие образцы натовского вооружения в Курской области

Forbes: ВСУ бросили лучшие образцы натовского вооружения в Курской области

В ходе поспешного бегства из Курской области украинские военные оставили наилучшие образцы своего вооружения.

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