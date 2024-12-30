⚽️Команда самых маленьких футболистов Новоаннинской ДЮСШ приняла участие в Новогоднем турнире по мини- футболу среди мальчиков 2018 г.
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⚽️Команда самых маленьких футболистов Новоаннинской ДЮСШ приняла участие в Новогоднем турнире по мини- футболу среди мальчиков 2018 г.