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Царьград

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Суд приговорил жительницу Кубани к 5 годам за продажу фальшивых лекарств

Суд приговорил жительницу Кубани к 5 годам за продажу фальшивых лекарств

Жительница станицы Воронежской Усть-Лабинского района осуждена на 5 лет за продажу фальшивых лекарств, в результате чего погибли два человека.

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