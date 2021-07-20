В России назвали цену ограничений для экономики в третью волну пандемии

Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса могут обойтись российской экономике в 0,1—0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, пишет РБК, ссылаясь на мнение экспертов.