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В России назвали цену ограничений для экономики в третью волну пандемии

Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса могут обойтись российской экономике в 0,1—0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, пишет РБК, ссылаясь на мнение экспертов.

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