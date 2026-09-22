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Крым — не часть Украины: президент Литвы возмущен новой картой ООН

Крым — не часть Украины: президент Литвы возмущен новой картой ООН

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Офис президента Литвы. На новой карте Крым изображен другим цветом по сравнению с Украиной.

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