В Сирии предложили легализовать биткоин и выпустить CBDC

Сирийский центр экономических исследований (SCER) выдвинул предложение для переходного правительства, в рамках которой предлагается узаконить биткоин и создать цифровую валюту, управляемую Центробанком (CBDC).
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