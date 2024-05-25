Россияне довольны. Почти каждый день приходят сообщения либо об аресте, либо о снятии с должности очередного генерала в МО РФ.
Почему сейчас? Что стоит за чистками в МО РФ?
Комментарии
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Владимир Козлов
Странно читать о немного вороватом руководстве МО. Тырить миллионы и миллиарды - это немного? Много было бы, как у "Макфы" - триллионы? Позорище! Чистку надо было начинать ещё вчера и раньше когда Пригожин кричал о воровстве в этом ведомстве.
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15 час.
LD
Leon Dan
Потому что люди друга. Кое у кого дружба превыше вообще всего. Рано или поздно, это приведет к очень нехорошим последствиям.
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11 час.
ИГ
Ирина Галивец
И Шойгу привлечь, а не переводить на вышестоящую должность!
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6 час.
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