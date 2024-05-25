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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Почему сейчас? Что стоит за чистками в МО РФ?

Почему сейчас? Что стоит за чистками в МО РФ?

Россияне довольны. Почти каждый день приходят сообщения либо об аресте, либо о снятии с должности очередного генерала в МО РФ.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Странно читать о немного вороватом руководстве МО. Тырить миллионы и миллиарды - это немного? Много было бы, как у &quot;Макфы&quot; - триллионы? Позорище! Чистку надо было начинать ещё вчера и раньше когда Пригожин кричал о воровстве в этом ведомстве.
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LD
Leon Dan
Потому что люди друга. Кое у кого дружба превыше вообще всего. Рано или поздно, это приведет к очень нехорошим последствиям.
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ИГ
Ирина Галивец
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