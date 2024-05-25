Почему сейчас? Что стоит за чистками в МО РФ?

Владимир Козлов

Странно читать о немного вороватом руководстве МО. Тырить миллионы и миллиарды - это немного? Много было бы, как у "Макфы" - триллионы? Позорище! Чистку надо было начинать ещё вчера и раньше когда Пригожин кричал о воровстве в этом ведомстве.