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Шольц не стал снимать свою пиратскую повязку на саммите G20

Шольц не стал снимать свою пиратскую повязку на саммите G20

Evan Vucci/Pool via REUTERS Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл на саммит G20 в своей пиратской повязке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале фотографию Шольца с саммита G20, высмеяв его внешний вид.

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