Шольц не стал снимать свою пиратскую повязку на саммите G20

Evan Vucci/Pool via REUTERS Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл на саммит G20 в своей пиратской повязке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале фотографию Шольца с саммита G20, высмеяв его внешний вид.