В TikTok появились стикеры и групповые чаты

TikTok представил возможность создавать групповые чаты, вмещающие до 32 участников. Также платформа вводит нововведение — стикеры, которые пользователи старше 18 лет могут создавать и загружать самостоятельно.
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