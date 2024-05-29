Только создали проблемы всему миру: В ОАЭ указали на провал санкций Запада против России

В Арабских Эмиратах сообщили о том, что санкции Запада против России провалились. По мнению Хамада Буамима, санкции лишь создают проблемы для мировой экономики: "Они усложняют торговлю и влияют на весь мир".
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