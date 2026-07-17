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ТАСС

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В военно-полевом госпитале ЛНР начали проводить сложные нейрохирургические операции

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Нейрохирурги медицинского добровольческого отряда, сформированного на базе 1586-го Подольского военного клинического госпиталя Минобороны России, проводят сложные операции в военно-полевом госпитале в ЛНР.

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