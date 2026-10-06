«Говорила то, что хотели слышать»: звезда «Папиных дочек» о детских интервью

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», призналась, что многие ее интервью в детстве не отражали того, что она думала на самом деле.
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