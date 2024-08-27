Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Якоби
    Да у парня голову снесло , что удачливых всех. Зачем помогать своему народу или кого то обучать. Жмотяра ты Паша бог ...Паша любил потупить
  • Алексей Горшков
    Вот уж не думал, что в плане сохранения военной тайны 404-я нас перещеголяет! Мне кажется, что как для нас это не при..."Самый мощный" уд...
  • Алексей Горшков
    "Самый мощный" уд...

В вопросах миграции мы, увы, пока следуем деструктивной западной повесточке...

 После     моветона,  случившегося   в   першой  Хранции с  мосье  Полем  Дю Ровым,  или  как  там   его,    логично  предположить, что  интерес     вменяемых      людей,  проживающих  пока  на  Западе,     к   недавно  подписанному   нашим   Президентом    указу об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности,  ещё  возрастёт.

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