В вопросах миграции мы, увы, пока следуем деструктивной западной повесточке...

После моветона, случившегося в першой Хранции с мосье Полем Дю Ровым, или как там его, логично предположить, что интерес вменяемых людей, проживающих пока на Западе, к недавно подписанному нашим Президентом указу об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, ещё возрастёт.