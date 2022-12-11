Ростовчанина разыскивают за стрельбу в петербуржца на Садовой

Словесная перепалка закончилась пальбой. Возбуждено уголовное дело. В субботу, 10 декабря, в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, что на Садовой улице к нему подошел человек в крови, возможно в него стреляли.