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Ростовчанина разыскивают за стрельбу в петербуржца на Садовой

Словесная перепалка закончилась пальбой. Возбуждено уголовное дело. В субботу, 10 декабря, в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, что на Садовой улице к нему подошел человек в крови, возможно в него стреляли.

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