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Пентагон подтвердил планы Байдена отправить оставшуюся военную помощь Киеву до инаугурации Трампа

Пентагон подтвердил планы Байдена отправить оставшуюся военную помощь Киеву до инаугурации Трампа

Пентагон подтвердил планы пока еще президента США Джо Байдена направить оставшиеся средства на военную помощь Украине.

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