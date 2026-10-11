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Культурология.рф

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История и археология: Почему Сталин пожалел украинское националистическое подполье и позволил бандеровцам поднять головы

История и археология: Почему Сталин пожалел украинское националистическое подполье и позволил бандеровцам поднять головы

Результатом Великой Отечественной войны стало подписание капитуляции Третьего Рейха. Вот только до полного мира было далеко.

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