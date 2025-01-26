Алё, Европарламент! Вернись в свои границы!

Анфиса Иванова "Однако есть рвение активно вмешиваться во внутренние дела государств, которые не являются членами ЕС и, более того, повышать градус напряжённости в отношении этих государств." Ну к чему эти риторические вопросы автора, когда не только гиенам, но и дуракам ясно, что потому и лезут они во внутренние дела тех государств, которые их , ВСЕДЕМОКРАТИЧНЫХ , ВСЕГУМАННЫХ и ЕДИНОВЛАСТНЫХ, игнорируют...

Игорь Прийма Значит что-то произошло на Солнце в тот год, когда родились "вожаки" этих гейропейских "скопищ", почти равных по возрасту, раз они такие одинаково дебильно-озлобленные на всё российское. Не представляете, как хочется блевать, глядя на эти тупо-скалящиеся рожи, постоянно "облизывающие" друг друга...😡