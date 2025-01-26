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Алё, Европарламент! Вернись в свои границы!

Алё, Европарламент! Вернись в свои границы!

Виктор ГОРОДЕЦКИЙ На заглавном фото: Почему люди в этом здании, задуманном и воплощённом как недостроенная Вавилонская башня, считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, не являющихся членами ЕС, разжигать конфликты вокруг Европы и диктовать свои правила жизни другим? Их к этому обязывает конструкция здания? Ослеплены гордыней? Предстоящие выборы президента Белоруссии, которые должны состояться 26 января, продолжают вызывать нервозность и неадекватную реакцию на Западе.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot;Однако есть рвение активно вмешиваться во внутренние дела государств, которые не являются членами ЕС и, более того, повышать градус напряжённости в отношении этих государств.&quot;  Ну к чему эти риторические вопросы автора, когда не только  гиенам, но и дуракам ясно, что потому и лезут они во внутренние дела тех государств, которые их , ВСЕДЕМОКРАТИЧНЫХ , ВСЕГУМАННЫХ и ЕДИНОВЛАСТНЫХ, игнорируют...
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12 час.
Игорь Прийма
Значит что-то произошло на Солнце в тот год, когда родились &quot;вожаки&quot; этих гейропейских &quot;скопищ&quot;, почти равных по возрасту, раз они такие одинаково дебильно-озлобленные на всё российское. Не представляете, как хочется блевать, глядя на эти тупо-скалящиеся рожи, постоянно &quot;облизывающие&quot; друг друга...😡
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11 час.
Балу -
Они не вмешиваются в выборы!.... Они борются за демократию!... Причем свою &quot;демократию&quot; они готовы принести куда угодно, даже не спрашивая местное население нужна ли ему эта их заднеприводная демократия... Ещё Иосиф Виссарионыч правильно сказал (лично не слышал, но!), что &quot;демократия - это не власть народа... Демократия - это власть американского народа&quot;... Сейчас под такое определение демократию подписались и европидо...ы...
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11 час.

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