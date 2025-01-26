Виктор ГОРОДЕЦКИЙ На заглавном фото: Почему люди в этом здании, задуманном и воплощённом как недостроенная Вавилонская башня, считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, не являющихся членами ЕС, разжигать конфликты вокруг Европы и диктовать свои правила жизни другим? Их к этому обязывает конструкция здания? Ослеплены гордыней? Предстоящие выборы президента Белоруссии, которые должны состояться 26 января, продолжают вызывать нервозность и неадекватную реакцию на Западе.
Алё, Европарламент! Вернись в свои границы!
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Анфиса Иванова
"Однако есть рвение активно вмешиваться во внутренние дела государств, которые не являются членами ЕС и, более того, повышать градус напряжённости в отношении этих государств." Ну к чему эти риторические вопросы автора, когда не только гиенам, но и дуракам ясно, что потому и лезут они во внутренние дела тех государств, которые их , ВСЕДЕМОКРАТИЧНЫХ , ВСЕГУМАННЫХ и ЕДИНОВЛАСТНЫХ, игнорируют...
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12 час.
Игорь Прийма
Значит что-то произошло на Солнце в тот год, когда родились "вожаки" этих гейропейских "скопищ", почти равных по возрасту, раз они такие одинаково дебильно-озлобленные на всё российское. Не представляете, как хочется блевать, глядя на эти тупо-скалящиеся рожи, постоянно "облизывающие" друг друга...😡
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11 час.
Балу -
Они не вмешиваются в выборы!.... Они борются за демократию!... Причем свою "демократию" они готовы принести куда угодно, даже не спрашивая местное население нужна ли ему эта их заднеприводная демократия... Ещё Иосиф Виссарионыч правильно сказал (лично не слышал, но!), что "демократия - это не власть народа... Демократия - это власть американского народа"... Сейчас под такое определение демократию подписались и европидо...ы...
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11 час.
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