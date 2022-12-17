«Мбаппе превзойдет Пеле в чем-то, если Франция выиграет ЧМ. У него ключевая роль и в 2018-м, и сейчас, а заслуга бразильца во втором титуле – минимальна». Журналист Goal о финале

«Мбаппе превзойдет Пеле в чем-то, если Франция выиграет ЧМ. У него ключевая роль и в 2018-м, и сейчас, а заслуга бразильца во втором титуле – минимальна». Журналист Goal о финале

Журналист Goal поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022. «Мбаппе невероятен. Даже несмотря на то, что ему не удалось забить в последних двух матчах, он проводит потрясающий турнир.

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