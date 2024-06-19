Нам придётся стать сильнее в очень короткий срок, если хотим выдвинуть новые условия Киеву – Живов

Следующие предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут болезненнее для Киева, но, чтобы их выдвигать, параллельно с успехами на фронте – нужно интенсивно проводить реформы внутри страны.
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