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  • Ирина Евженко
    И для этого нужно было столько смертей????Запад уже фактиче...
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Нам придётся стать сильнее в очень короткий срок, если хотим выдвинуть новые условия Киеву – Живов

Нам придётся стать сильнее в очень короткий срок, если хотим выдвинуть новые условия Киеву – Живов

Следующие предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут болезненнее для Киева, но, чтобы их выдвигать, параллельно с успехами на фронте – нужно интенсивно проводить реформы внутри страны.

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